Pallacanestro Serie B – La Novipiù attacca, resiste e vince

Casale Monferrato (Andrea Costa Imola – Novipiù Monferrato Basket 71-73) – La Novipiù Monferrato Basket torna alla vittoria vincendo di due punti (71-73) in casa dell’Andrea Costa Imola, in una sfida chiave per entrare in zona play off. La Novipiù parte bene e a metà del primo quarto è già a +10 (3-10), poi Imola recupera qualcosa ma la frazione si conclude con un incoraggiante +7 (17-24). Nel secondo quarto con un parziale di 6-0 Imola si riporta sotto a -1 (23-24), la Novipiù resiste comunque al tentativo di rimonta e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 35-39. Dopo una buona partenza di quarto dei Rossoblù, Imola accelera è dopo 4′, il match è pari: 44-44. Si procede punto a punto e il terzo quarto si conclude in perfetta parità: 52-52. Tutto si decide negli ultimi dieci minuti. L’equilibrio permane in tutto l’ultimo quarto, ma la Novipiù riesce a portarsi avanti e difendere quel piccolo vantaggio, con i liberi di Pepper che sanciscono la vittoria, rendendo inutile l’ultima tripla di Sanguinetti: 71-73. Miglior marcatore capitan Martinoni con 18 punti, seguito da Pepper con 15. Ora c’è la pausa per la Coppa Italia. La Novipiù Monferrato Basket tornerà in campo sabato 22 marzo, alle 20, al PalaEnergica Paolo Ferraris contro l’Infodrive Capo d’Orlando.

Andrea Costa Imola – Novipiù Monferrato Basket 71-73 (17-24; 18-15; 17-30; 19-21)

Up Andrea Costa Imola: Martini 2, Pavani 0, Benintendi 0, Toniato 11, Vedda 7, Klanjscek 14, Sanguinetti 11, Chiappelli 7, Filippini 9, Raucci 9, Fazzi 1. All. Ceroli.

Novipiù Monferrato Basket: Ravioli 0, Guerra 9, Bertaina 0, Wojciechowski 13, Marcucci 4, Pepper 15, Dia 0, Vecerina 9, Martinoni 18, Basta 0, Stazzonelli 5. All. Corbani.

Foto: Il Monferrato