Banda di rumeni da Milano ad Alessandria per compiere rapine nei supermercati

Alessandria – I Carabinieri hanno sgominato la “Banda dei Pendolari del Crimine” specializzata in furti nei supermercati. Le indagini hanno preso il via venerdì 14 febbraio scorso e in meno di un mese si sono concluse con l’arresto di tutti i componenti: due donne (una di 20 anni, l’altra più anziana) e un uomo di 23 anni, tutti rumeni residenti nel milanese. Gli Uomini della Benemerita erano intervenuti in un supermercato del quartiere Orti dove le due donne avevano appena rubato prodotti cosmetici nascosti sotto i vestiti. Sorprese dal personale di vigilanza, reagivano con violenza minacciando di morte l’addetto alla sicurezza e tentando di guadagnarsi la fuga con la forza. Ma ad attenderle c’erano i Carabinieri allertati per tempo che le hanno arrestate in flagranza di reato per rapina impropria. Nel corso delle indagini è emerso che le due donne, insieme a un complice, avevano commesso un altro furto nella stessa giornata in un secondo supermercato di Alessandria. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza e il confronto con la banca dati hanno permesso di identificare anche il terzo complice, un uomo di 23 anni con precedenti per furti in supermercati. Il tribunale di Alessandria ha convalidato il fermo e disposto il trasferimento della donna più giovane alla Casa circondariale di Vercelli; l’altra donna è stata posta agli arresti domiciliari nell’hinterland milanese. Qualche giorno più tardi è stato arrestato l’altro complice cui il tribunale ha disposto il divieto di dimora in provincia.