Caos in A10: due incidenti, gli eterni cantieri e code chilometriche

Genova – Verso mezzogiorno un’auto si è ribaltata tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Ponente lungo la A10. Ma non è l’unico incidente in quell’autostrada in quanto mezz’ora prima nella tratta tra Imperia Ovest e San Bartolomeo al Mare la viabilità è rimasta bloccata a causa di un altro incidente che ha coinvolto un’auto in zona di cantiere. Nessuno è rimasto ferito ma le conseguenze sul traffico sono state devastanti: quattro chilometri di coda verso Genova, cinque verso Ventimiglia. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale. Mentre si stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dei due incidenti, nel tratto verso Ventimiglia i pompieri hanno estratto dall’auto una mamma e il suo figlio di 15 mesi. La donna è rimasta ferita mentre il bambino è illeso.