Problema casa: il 17% degli inquilini delle case Atc è moroso

Asti – Il dato riguarda le province di Asti, Alessandria e Cuneo dove, complessivamente, il 17% (circa 6 su 100) degli inquilini è moroso. Ieri i Comuni e l’Atc (Agenzia Territoriale Casa) Asti-Alessandria e Cuneo si sono incontrati a Palazzo Mandela e, fra le altre cose, hanno chiesto la collaborazione degli amministratori condominiali di case popolari. Su 11.500 alloggi gestiti nel basso Piemonte, Atc dichiara 795 morosità su 5400 alloggi nell’Alessandrino (14%), 661 morosità su 3.800 alloggi nel Cuneese (17%) e 488 morosità su 2.300 alloggi nell’Astigiano (20%). La tipologia di inquilini delle case popolari è cambiata rispetto a 40 anni fa per cui i due terzi avevano un Isee così basso da rientrare negli aiuti previsti dal Fondo Sociale, ma non lo sapevano. Alla morosità si somma il problema dell’abbandono degli edifici da parte delle famiglie senza darne comunicazione. Su 1.400 case in città ne risultano libere solo 15 ma si stima che siano molte di più.