Adesso a Genova crollano perfino gli alberi: oggi pomeriggio una donna è morta travolta da una palma

Genova – Oggi pomeriggio verso le due e mezza una donna di 57 anni è morta travolta da una palma in Piazza Paolo da Novi nel quartiere della Foce. Inutile il pronto intervento della Croce Bianca, vani i tentativi di rianimarla. Sul posto anche l’automedica la Polizia di Stato e la Polizia locale che stanno raccogliendo gli elementi necessari per stabilire le cause del grave incidente. In piazza Paolo da Novi anche i tecnici di Aster, l’azienda municipale che si occupa della manutenzione del verde, che dovranno effettuare tutte le valutazioni del caso per comprendere le cause del crollo. La palma, già inclinata da anni, si è sradicata di schianto crollando a terra e colpendo a morte la donna. Ma non siamo in presenza di un fatto isolato perché mercoledì 5 marzo a Sestri Ponente un uomo che era sulle panchine che circondano l’aiuola di piazza Ranco è stato colpito da alcuni rami di palma crollati al suolo. Qualche giorno fa un albero si è spezzato ed è precipitato nelle piscine di Albaro, distruggendo il campo da Padbol. Fortunatamente, in quell’occasione, nessuno è rimasto ferito.

Foto: La Voce di Genova