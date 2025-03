Calcio Serie C – L’Entella non molla e fa pari con la Lucchese in letargo

Lucca (Lucchese – Virtus Entella 2-2) – La Lucchese si fa recuperare per ben due volte dalla capolista Entella. Arriva così un pareggio che va stretto ai Rossoneri per quello che hanno fatto vedere in campo. Al 19’ angolo di Selvini, la palla arriva a Gemignani sul secondo palo, che la rimette al centro, Del Frate, prova a spazzare via, ma la palla rimane lì dove in agguato c’è Ballarini, che realizza la sua prima rete in Rossonero. Il primo tempo termina con la Lucchese meritatamente in vantaggio e con l’Entella che ha fatto veramente poco. Nella ripresa fuori l’autore del gol Ballarini, al suo posto Galli. L’Entella parte meglio e all’12’ trova il gol del pareggio. Cross rasoterra di Karic, la palla arriva a Boccadamo, che di destro batte di destro batte Melgrati, complice anche un’ininfluente deviazione di Gucher. Al 34’ la formazione di Gorgone torna di nuovo avanti, con Fedato, che è bravo a mettere alle spalle di Del Frate un assist di Selvini. Nel terzo minuto di recupero l’Entella pareggia. Dalla destra Casarotto, mette al centro una palla, dove arriva prima di tutti Marconi, che di testa batte Melgrati. La partita termina qui. Con la Lucchese che può solo recriminare.

Lucchese – Virtus Entella 2-2

Lucchese (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani (31’ st Cartano), Ballarini (1’ st Galli), Visconti, Catanese, Antoni (13’ st Welbeck); Magnaghi (31’ st Fedato), Selvini (46’ st Badije). (In panchina: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Salomaa, Mozzillo, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Boccadamo (35’ st Ndrecka), Karic, Di Noia (7’ st Corbari), Franzoni (35’ st Casarotto), Di Mario (7’ st Bariti); Castelli, Fall (13’ st Vilanova). (In panchina.: Vandelli, Siaulys, Grattoni, Motoc, Lipani, Costa, Portanova). All.: Gallo.

Gol: pt 19′ Ballarini; st 12′ Boccadamo, 34′ Fedato, 48′ Marconi.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Foto: Quotidiano Sportivo