Cucciolo di cane perso in strada: i Carabinieri lo riconsegnano al proprietario

Fubine (AL) – Si era smarrito in Regione Fugassa e stava vagando, dopo una notte al freddo, lungo la provinciale 50. Grazie a un automobilista il cucciolo di cane è stato caricato in macchina con ancora il collare e il guinzaglio al collo. Lungo la strada c’era una pattuglia dei Carabinieri che hanno preso in consegna “Fido” e l’hanno affidato ai colleghi dell’area verde della caserma che a sua volta l’hanno dato ai veterinari della clinica locale. Intanto, grazie al microchip, s’è riusciti a risalire al proprietario che l’ha accolto felice.

Foto: Ansa