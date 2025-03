Donna si getta dal terrazzo e finisce all’ospedale in codice rosso

Poirino (TO) – Ieri sera una ragazza di 28 anni si è buttata dal terrazzo della sua abitazione situata in Via Ternavasso a Poirino. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica di quello che appare essere un gesto volontario. La donna è attualmente ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Cto di Torino. Le Autorità stanno raccogliendo ulteriori informazioni per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa drammatica situazione.

Foto: Torino Today