Genova e la Liguria “alla canna del gas” con le esportazioni “a picco”

Genova – La notizia è di questi giorni, ed è impressionante: Genova non è più la “Superba” come quando faceva soldi a palate essendo il gabelliere (strozzino) per il Portogallo nel Mediterraneo (XVI secolo). Ora che deve cavarsela da sola, con un porto che non funziona e la gente senza palanche dopo la chiusura delle principali aziende, secondo l’ultimo rapporto Istat, nel 2024, rispetto all’anno precedente, le esportazioni sono calate del 25%. Peggio della Liguria solo la Basilicata (-40%) e le Marche (-30%). Nel rapporto si sottolinea un impressionante crollo del 78% delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Lasciamo perdere il Terzo Valico (che non si farà mai), la crisi dell’Università e delle scuole genovesi. Insomma… una vera e propria “Caporetto”. Buona fortuna Bucci.