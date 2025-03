Villafalletto (CN) – Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo coadiuvati dai colleghi di Cuneo che sono arrivati con l’Autogrù per un pullman che era uscito di strada fermandosi in bilico sul fosso a bordo strada, non ci sono stati feriti. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.