Si reca a un incontro per fare sesso ma trova due rapinatori armati

Cuneo – Invece dell’agognata notte di sesso sfrenato con una bella ragazza che l’aveva adescato su WhatsApp, appena entrato nell’appartamento ha rischiato un paio di coltellate inferte da altrettanti rapinatori extracomunitari. L’uomo è stato salvato dai Carabinieri che hanno arrestano i tre giovani per rapina aggravata in concorso. La vittima è un uomo di 50 anni del posto che, tramite una chat, aveva concordato un incontro intimo con una avenente ragazza di 17 anni in un appartamento. Ma quando era entrato nell’alloggio, invece di trovare la bella amante, era affrontato da due giovani armati di coltello che gli intimavano di consegnare tutto il denaro di cui era in possesso. Nel frattempo, la ragazza riprendeva la scena con lo smartphone. Delusi delle poche decine di euro ottenute, obbligavano l’uomo a seguirli presso uno sportello Atm, dove avrebbe dovuto prelevare maggiori contanti. Usciti dallo stabile, la vittima ha eluso la sorveglianza dei malviventi, rifugiandosi in un bar dove ha contattato il 112 chiedendo aiuto. L’arrivo di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di individuare i due giovani rapinatori, uno di 20 e l’altro di 23 anni, entrambi extracomunitari residenti nel cuneese, e la complice, risultata minorenne, traendoli in arresto per rapina aggravata in concorso. A seguito delle perquisizioni effettuate, è stato recuperato e sequestrato uno dei due coltelli utilizzati nel corso dell’azione criminosa e lo smartphone della giovane col quale aveva video ripreso l’azione dei due all’interno dell’appartamento. I due aggressori, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, sono stati tradotti nella casa circondariale di Alessandria, mentre la ragazza è stata sottoposta alla misura cautelare della permanenza nel proprio domicilio come deciso dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Tutti gli arresti sono stati convalidati dalle Autorità Giudiziarie competenti, e la loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, sia ordinaria che minorile, mentre le loro responsabilità saranno valutate nel corso dei successivi processi.