Calcio Serie C – Juve U23: vittoria di rigore

Potenza (Sorrento – Juventus U23 0-1) – La partita Sorrento – Juventus termina col successo della formazione Bianconera sui Campani col risultato di 0-1. Decisivo il tiro dal dischetto realizzato dal giovane Adzic, entrato dalla panchina. Primo tempo piuttosto equilibrato con i padroni di casa ad andare più volte vicini al vantaggio con le incursioni da parte di Guadagni. La formazione Bianconera risponde con Pietrelli e Afena Gyan sempre pericolosi per la retroguardia avversaria. Juventus che indovina i cambi con l’inserimento di Adzic, Cudrig e Mancini. Sul cross di Cudrig arriva il colpo di testa di Mancini che si guadagna il tiro dal dischetto. Dagli undici metri si presenta Adzic che batte Del Sorbo regalando il successo ai suoi. Juventus U23 che sale a quota 35 punti entrando con prepotenza nei primi 10 posti. Si ferma il Sorrento tra le mura amiche perdendo contro la Juventus.

Sorrento – Juventus U23 0-1

Sorrento: Del Sorbo, Guadagni (46’ st. Riccardi), Cuccurullo, Blondett (Cap.), Musso (42’ st. Polidori), Panico, Guarracino (1’ st. Scala), Cangianiello, Di Somma (32’ st. Carillo), Vitiello, Palella (32’ st. Matera). In panchina: Harrassen, Colombini, Biagetti, Carotenuto, Morleo, Colangiuli, Russo, Esposito. Allenatore: Ferraro.

Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan, Macca, Comenencia (18’ st. Cudrig), Scaglia F. (Cap), Gil, Puczka (35’ st. Turco), Turicchia, Faticanti (18’ st. Adzic), Semedo (35’ st. Mancini), Pietrelli (18’ st. Papadopoulos). In panchina: Scaglia S., Cat Berro, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Villa, Deme. Allenatore: Brambilla.

Gol: 49’ st. (rig.) Adzic (J).

Arbitro: Dario Madonia (Palermo).

Ammoniti: 42’ pt. Faticanti (J), 11’ st. Cuccurullu (S), 22’ st. Gil (J), 22’ st. Blondett (S), 34’ st. Matera (S), 50’ st. Afena-Gyan (J), 50’ st. Panico (S).

Foto: Il Sussidiario.Net