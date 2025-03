Pallacanestro Champions League – Bertram Derthona prima vittoria in trasferta

Patrasso (Promitheas Patrasso Vikos Cola – Bertram Derthona Tortona 60-82) – La prima vittoria in trasferta nelle Top 16 per restare perfettamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. La Bertram Derthona Tortona bissa il largo successo dell’andata di una settimana fa ai danni del Promitheas Patrasso Vikos Cola, dal +20 di Casale Monferrato (97-77) sale al +22 dell’82-60 in Grecia con cui fa sua anche la sfida della quarta giornata del Girone I della seconda fase della Basketball Champions League, primo turno del girone di ritorno. Il successo permette di agguantare a quota 4 punti in classifica i tedeschi di Wurzburg, che mantengono il secondo posto grazie al +1 nello scontro diretto dell’andata ma dovendo giocare tra due settimane l’ultima partita in casa del Derthona, vero e proprio spareggio per entrambe le squadre per accedere alla fase successiva insieme all’imbattuta capolista AEK Atene, già certa del pass per i quarti dopo la vittoria casalinga di ieri sugli stessi bavaresi (84-77). Ufficialmente fuori dai giochi Patrasso, ferma a zero punti.

Promitheas Patrasso Vikos Cola – Bertram Derthona Tortona 60-82 (19-20, 29-32, 45-64)

Patrasso: Walker 12, Lountzis 8, Bazinas, Papagiannis ne, Ke. Williams 4, Shittu 5, Lagios ne, Reese 7, Prekas, Varnado 11, Iwundu 9, KJ Williams 4. All. Papatheodorou.

Tortona: Zerini, Vital 14, Kuhse 8, Gorham 21, Candi 9, Denegri 3, Baldasso, Kamagate 8, Biligha 2, Severini 6, Josovic 3, Weems 8. All. De Raffaele.

Arbitri: Conde (ESP), Chueca (ESP, Maciulis (LTU) Baki.