Tenta di togliersi la vita sdraiandosi sui binari ma il treno è in ritardo e i ferrovieri hanno fatto in tempo a soccorrerlo

Chivasso (TO) – Non tutti i mali vengono per nuocere. Ieri mattina verso le 11:30 un giovane di 30 anni residente a Novara, appena uscito dall’ospedale, s’è sdraiato sui binari alla stazione di Chivasso in attesa dell’arrivo del treno. Evidentemente voleva farla finita ma quel treno aveva un ritardo di circa dieci minuti e il personale di Rfi insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato l’uomo e sono riusciti a parlare con lui, portandolo in zona di sicurezza poco prima dell’arrivo del treno salvandogli la vita. Non ci sono state conseguenze nè per il giovane nè per il traffico ferroviario. Il treno che doveva arrivare sul binario interessato è passato, in ritardo, ma senza nessun altro problema. Il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118 e portato nuovamente in ospedale.

Foto: La Stampa