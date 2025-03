A Novi una “Barriera di Polemiche” per il Terzo Valico

Novi Ligure (AL) – Scontro in Comune tra il sindaco Rocchino Muliere e le opposizioni sul problema delle barriere antirumore previste lungo la rete ferroviaria nel tratto che attraversa la Città. Il bando per l’assegnazione dell’appalto da 48 milioni di Euro scadrà il prossimo 31 Marzo ma stavolta l’amministrazione ha detto “no”, richiedendo un ulteriore controllo per garantire la sicurezza dei sottopassi. Nel 2016 il sindaco aveva approvato il progetto salvo poi cambiare idea e scrivere una lettera al Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) esprimendo molte perplessità sulle barriere stesse. Ha cambiato idea… succede.