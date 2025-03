Calcio Serie C – L’Atalanta segna con Ghislandi ma l’arbitro annulla e finisce pari

Pro Vercelli – Atalanta U23 0-0

Pro Vercelli (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti, De Marino (dal 29′ Carosso); Pino, Vigiani (dall’81’ Niang), Emmanuello (dall’81’ Schenetti), Iotti, Iezzi; Coppola (dal 65′ Siafa), Comi. In panchina: Rizzo, Cirillo, Burruano, Sbraga, Romairone, Rutigliano, La Rosa, Benacquista, Zarrouki, Gaglioti. All. Banchini.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Ceresoli (dal 65′ Bernasconi), Del Lungo, Obric; Ghislandi (dal 65′ Bergonzi), Gyabuaa, Panada, Navarro; Vavassori, Alessio (dal 78′ De Nipoti); Vlahovic (dal 65′ Cassa). In panchina: Pardel, Bertini, Berto, Pounga, Masi, Comi, Scheffer, Mencaraglia, Artesani. All. Gamberini (Modesto squalificato).

Arbitro: Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza.

Ammoniti: Panada (A), Coppola (PV), Siafa (PV).

Recuperi: 3+5.

Vercelli (Pro Vercelli – Atalanta U23 0-0) – Un punto a testa al Silvio Piola tra Atalanta U23 e Pro Vercelli nella 31ª giornata: 0-0 il risultato finale. La prima occasione del match è della Pro Vercelli all’11’, con una rovesciata di Comi che trova la pronta risposta di Vismara. Al 19′ Il portiere nerazzurro salva su colpo di testa dello stesso Comi. Al 25′ Vismara è ancora decisivo con un grande intervento sul tiro di Vigiani. La risposta dell’U23 arriva al 27′ con un sinistro di Vlahović che termina sull’esterno della rete. Al 36′ splendido cross di Ceresoli per Alessio, che colpisce di testa trovando la parata di Franchi. Sulla respinta, Ghislandi insacca, ma per l’assistente è fuorigioco. I Nerazzurri insistono nel finale del primo tempo e al 39′ sfiorano il vantaggio con un tocco sotto di Vlahović, che però termina di poco a lato. Nella ripresa la prima occasione è dei Nerazzurri: al 52′ Ghislandi serve Vlahović con un filtrante, ma l’attaccante calcia alto sopra la traversa. Al 70′ il neoentrato Bernasconi si inserisce in area su tocco di Vavassori e calcia, ma Franchi respinge in due tempi. L’U23 si rende ancora pericolosa al 75′ con un tiro di punta di Alessio che sfiora il palo. Il match si chiude al 98′ con il calcio piazzato di Panada che non impensierisce il portiere avversario.

Foto: La Stampa