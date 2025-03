Calcio Serie C – Partita soporifera, pareggio scontato fra Alcione Milano e Lecco

Sesto San Giovanni (Alcione Milano – Lecco 0-0) – Zero a zero e una buona dose di noia. Quella tra Alcione Milano e Lecco non è certo una sfida destinata a entrare nelle cineteche del calcio. Sia nella prima frazione, sia nella ripresa, le due squadre hanno regalato poche emozioni punzecchiandosi di quando in quando ma senza alcuna occasione particolarmente eclatante. L’Alcione resta decimo con 42 punti con il Novara e si contende con esso, al momento, l’ultimo posto disponibile per i playoff. Il Lecco è quindicesimo a quota 35 , incappa nel terzo pareggio a reti bianche consecutive ma porta anche a quattro i turni senza sconfitte.

Alcione Milano – Lecco 0-0

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco; Bright, Renault, Bonaiti; Invernizzi; Morselli (dal 23′ s.t. Palombi), Marconi (dal 26′ s.t. Samele) In panchina: (Bacchin, Miculi, Lanzi, Caremoli, Bertoni, Acella, Pessolani, Bertolotti). All. Cusatis.

Lecco (3-4-3): Furlan; Polito, Battistini, Ferrini; Kritta, Zanellato (dal 16′ s.t. Di Gesù), Marino, Cavallini (dal 16′ s.t. Di Dio); Galeandro (dal 30′ s.t. Anderson), Sipos, Sene (dal 30′ s.t. Attys). In panchina (Fall, Dalmasso, Di Bitonto, Marrone, Stanga, Kristoffersen, Frigerio, Mendoza). All. Valente.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino.

Foto: Tuttocampo