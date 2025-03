Calcio Serie C – Tripletta del Renate piega un Padova che sbaglia molto

Meda (Renate – Padova 3-2) – Dopo una fase di studio, i Biancoscudati trovano il vantaggio al 17’: Spagnoli sfonda sulla fascia destra e serve un cross preciso per Buonaiuto, che sotto porta non sbaglia e firma l’1-0. Il gol del pari arriva al 30’ grazie a Michele Calì, che capitalizza un perfetto cross di De Leo con un colpo di testa imparabile. Il Renate, galvanizzato, completa la rimonta appena due minuti dopo: Calì si invola in contropiede e conclude a rete, Fortin respinge, ma Delcarro è il più lesto sulla ribattuta e con un destro secco firma un clamoroso 2-1. Alla ripresa delle ostilità, il tecnico biancoscudato Andreoletti prova a cambiare l’inerzia della gara con un doppio cambio: dentro Bortolussi e Cretella per dare maggiore peso all’attacco. Al 34′ arriva il terzo gol del Renate che, di fatto, firma la sua personale doppietta. La rete nasce da una bella iniziativa di Mastromonaco sulla destra, il suo cross respinto dalla difesa del Padova proprio sul destro di Calì che non lascia scampo a Fortin. Ma il Padova non si arrende e Bortolussi riapre i giochi al 39′ segnando il suo quattordicesimo gol stagionale su assist di Liguori. Ma non basta per riprendere la gara, approcciata male e giocata non certo ai massimi livelli a cui la squadra aveva abituato nel girone di andata.

Renate – Padova 3-2

Renate (3-4-2-1): Nobile; Pellizzari (dal 1′ s.t. Anghileri ), Auriletto, Gardoni (dal 22′ s.t Mastromonaco); Eleuteri (dal 15′ s.t. Ziu ), Vassallo Bonetti, Ghezzi; Delcarro (dal 42′ s.t. Bocalon ), Calì; De Leo (dal 15′ s.t. Plescia). In panchina: Esposito, Marchetti, Mazzaroppi, Ombra, Satriano, Siega. All.Foschi.

Padova (3-4-2-1): Fortin; Pirrello (dal 15′ s.t. Kirwan ), Delli Carri, Perrotta ; Capelli (dal 9′ s.t. Cretella ), Fusi (dal 9′ s.t. Bortolussi ), Varas, Villa (dal 15′ s.t. Favale ); Liguori , Buonaiuto (dal 27′ s.t. Valente ); Spagnoli. In panchina: Sala, Voltan, Bianchi, Crisetig, Faedo, Granata, Montrone, Tumiatti. All. Andreoletti.

Gol: Buonaiuto (P) al 18′ p.t., Calì (R) al 31′ p.t., Delcarro (R) al 33′ p.t.; Calì (R) al 33′ s.t., Bortolussi (P) al 39′ s.t.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Ammoniti: Fusi (P), Ghezzi (R) Plescia (R), Liguori (P); Delcarro (R).

Foto: Il Mattino di Padova