Calcio Serie C – Un’incornata di Morra regala la vittoria al Vicenza

Vicenza (Vicenza – Novara 1-0) – Con tanta fatica il Vicenza batte 1-0 il Novara, grazie al gol partita di Morra nel secondo tempo e si porta a meno due dal Padova capolista, caduto sul campo del Renate 3-2. Gara difficile per la squadra di Vecchi che trova, però, tre punti fondamentali per la corsa alla promozione. Morra a tu per tu con l’estremo difensore del Novara si fa ribattere il tiro. Poco dopo l’arbitro estrae il cartellino rosso per Da Graca, per un fallo a palla lontana. Al 28′ ammonito Capone, mentre poco dopo ci prova Morra di testa, sfera alta sopra la traversa. Al 33′ tiro al volo di Costa sul fondo. Al 38′ gran botta di Ronaldo, respinge ancora Minelli. Al 42′ seconda ammonizione per Capone e cartellino rosso anche per lui. Al 45′ conclusione di Calcagni parata a terra da Confente. Al 47′ ammonito Ronaldo per simulazione in area. Finisce il primo tempo 0-0 tra i fischi del pubblico del Menti per il direttore di gara. Al 35′ Vicenza in vantaggio: cross di De Col e colpo di testa vincente di Morra a due passi da Minelli. Nono gol in stagione per l’attaccante biancorosso. È la rete che fa esplodere il Menti. Al 39′ doppio cambio nel Novara: fuori Cannavaro e Calcagni, dentro Palsson e Akpa. Nel Vicenza, invece, l’autore del gol lascia il campo per fare posto a Talarico. Al 44′ botta dalla lunga distanza di Costa e palla alta. Al 46′ conclusione fuori misura di Palsson. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

Vicenza – Novara 1-0

Vicenza -Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (25′ st De Col); Zonta (17′ st Ferrari), Ronaldo (25′ st Della Latta), Carraro, Costa; Capone; Rauti, Morra (41′ st Talarico). In panchina: Massolo, Gallo, Fantoni, Vescovi, Beghetto, Garnero. Allenatore: Vecchi.

Novara (3-4-2-1): Minelli; Cannavaro (39′ st Palsson), Lorenzini, Khailoti; Calcagni (39′ st Akpa), Di Munno (25′ Ranieri), Gerardini (1′ st Basso), Anzolin (10′ st Asencio); Donadio, Agyemang; Da Graca. In panchina: Negri, Desjardins, Bertoncini, Gagliardi, Leo Virisario, Maressa, Ganz. Allenatore: Gattuso.

Gol: 80′ Morra.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Foto: Biancorossi.net