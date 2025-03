Disastro Valenza: gli artigiani orafi in forte affano

Valenza (AL) – L’allarme è stato lanciato dai sindacati in questi giorni: non ha termine la crisi degli orafi di Valenza, in particolare degli artigiani che lavorano anche per conto terzi e che hanno visto diminuire del 20% in un anno gli ordini. Sono ben 98 le piccole aziende che, tra Gennaio e Febbraio, hanno sottoscritto accordi pe il ricorso alla Cassa Artigiana che interessa circa 600 lavoratori. Nel mese di Febbraio ci sono state richieste di altre aziende. Se la matematica nn è un’opinione, i dati finora in nostro possesso ci dicono che è come se in face di chiusura ci fosse un’azienda di grosse dimensioni. Gli ordini da parte dei grandi brand sono in calo e le aziende orafe producono in eccesso rispetto alla domanda.