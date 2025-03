È morto il bambino precipitato dalla finestra per recuperare un giocattolo

Alessandria – Non ce l’ha fatta Jibril, il piccolo egiziano di due anni caduto dal terzo piano di una palazzina in Via Gandolfi 14, al Rione Cristo. È morto oggi pomeriggio all’ospedale infantile dopo quattro giorni di coma. Il mortale incidente si è verificato lunedì 10 marzo quando Jibril si è sporto troppo dalla finestra dell’alloggio dove abitava coi genitori e un fratellino minore per recuperare un giocattolo che era finito fuori (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2025/03/10/bimbo-di-2-anni-precipita-dal-terzo-piano-e-grave/). Il fatto si è verificato mentre la madre stava allattando il fratellino e non ha fatto in tempo a intervenire per evitare la tragedia. A dare l’allarme la nonna che si trovava nell’appartamento e si è precipitata in cortile per soccorrerlo. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica della tragedia. Trasportato immediatamente all’ospedale infantile, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche. Dopo il ricovero in codice rosso, il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre i traumi riportati nella caduta. Al momento del decesso Jibril si trovava in coma farmacologico indotto nel reparto di terapia intensiva.