Incendio all’ex macello di Via Pietro Isola a Novi, stato di emergenza al liceo Amaldi

Novi Ligure (AL) – Stamane verso le 11:30 per cause in corso di accertamento nel vecchio macello di via Pietro Isola è scoppiato un incendio per cui sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme in circa due ore. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente. È stata sventata una piccola catastrofe per la vecchia struttura che si trova a pochi metri dalla Cavallerizza che i vigili di Novi avevano promesso di sgombrare e ripulire l’anno scorso, ma non l’hanno fatto. Per fortuna non si registrano feriti anche se la struttura era diventata un rifugio per barboni ed extracomunitari di cui si sono perse le tracce. Alcune classi della sezione distaccata del liceo Amaldi sono state fatte uscire dalle aule per ragioni di sicurezza