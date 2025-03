Indagate due maestre di sostegno per maltrattamenti a un alunno autistico

Alessandria – Una vicenda giudiziaria che aspetta ancora oggi il termine dell’iter processuale; indagate un’insegnante di sostegno e un’educatrice per comportamenti non idonei nei confronti di un bambino che frequentava la scuola Carducci. I fatti risalgono al 2019 e hanno riguardato un alunno che aveva una forma di autismo e non era autosufficiente. Dalle indagini della Polizia sono emersi alcuni dettagli, come l’atteggiamento nervoso e le frasi inappropriate rivolte al piccolo. Nel Gennaio 2020 la Procura richiese il rinvio a giudizio per l’educatrice Emanuela Letizia, con l’accusa di maltrattamenti e per l’insegnante di sostegno Lorenza Castagliola per abuso dei mezzi di correzione. Le sorti processuali si divisero: Letizia scelse il rito abbreviato e fu condannata in primo grado a un anno di reclusione, in Appello fu assolta costringendo la Procura ad andare in Cassazione. Il giudizio in Corte Suprema annullò l’assoluzione e rimandò tutto all’Appello per un nuovo processo. Il processo nei confronti di Castagliola è invece proseguito in sede ordinaria, il Pubblico Ministero ha richiesto tre mesi di reclusione. La sentenza è prevista per il prossimo 11 Aprile.