Pallacanestro Eurolega – Vittoria “pesante” dell’Olimpia Milano

Belgrado (Stella Rossa – Olimpia Milano 80-82) – Una vittoria che vale oro per l’Olimpia Milano che sbanca la Beogradska Arena superando la Stella Rossa in volata per 80-82. Un successo di “un’importanza estrema per continuare a sognare il passaggio ai playoff incassando anche il 2-0 negli scontri diretti proprio contro i serbi. Nikola Mirotic ha fatto di tutto per esserci e ha dimostrato ancora una volta i tratti del campione, 19 punti, 7 rimbalzi, 7 falli subiti in 28 minuti in una partita che non doveva neanche giocare per infortunio. Ad entrare prima nella partita sono i serbi che con Kalinic allungano sul 17-10. Con LeDay e Mirotic, però, l’Armani reagisce e rimane attaccata al match quando Brooks spara la tripla 22-21 al 9’. L’Olimpia continua nel suo miglior momento ancora con Bolmaro e Brooks a colpire ripetutamente per un parziale che diventa di 0-9 sul 24-30 Biancorosso. Mirotic è già in doppia cifra con 10 punti quando firma la bomba del 27-33, ma la Stella Rossa si accende quando Canaan inizia a segnare dall’arco.I serbi passano in vantaggio sul 37-35, ma l’EA7 rimane avanti all’intervallo con 5 tiri liberi che portano il punteggio dal 45-43 al 45-48 per i milanesi nell’ultimo minuto. La ripresa inizia ancor meglio per i milanesi con Causeur e LeDay bravi ad attaccare il ferro, ma il quarto rimane equilibrato perché Petrusev e Canaan mantengono agganciati i serbi.

Stella Rossa – Olimpia Milano 80-82 (24-23, 21-24, 19-20, 16-14)

Stella Rossa: Miller-McIntyre 4, Brown III 10, Canaan 11, Teodosic 5, Davidovac 4, Kalinic 12 (8 reb), Dobric 2, Bolomboy 4, Petrusev 11 (6 reb), Giedraitis, Nedovic 12, dos Santos 5. Coach Sfairopoulos.

Olimpia Milano: Mannion 1 (5 ast), Causeur 8, Tonut, Bolmaro 9 (6 reb), Brooks 10, LeDay 15, Ricci, Flaccadori n.e, Diop, Caruso 6, Shields 14, Mirotic 19 (7 reb). Coach Messina.