Pallacanestro Serie B – Il Gulliver Derthona mantiene saldamente il comando della partita e batte il Siena

Tortona (Gulliver Supermercati Derthona – Vismederi Costone Siena 77-67) – Il Gulliver Supermercati Derthona conquista la sua prima vittoria nella seconda fase del Play-in Gold della Conference Nord-Ovest di Serie B Interregionale, battendo il Vismederi Costone Siena 77-67 alla 5^ e penultima giornata di andata. Ottimo avvio per i ragazzi di coach Luca Ansaloni, che sfruttano le realizzazioni da oltre l’arco per allungare subito su Siena, concludendo il primo quarto in vantaggio di 3 punti (20-17). Nel secondo periodo, i padroni di casa concedono spazio al tentativo di rivalsa di Costone, ma una tripla di Gatti frena l’entusiasmo toscano e permette al Derthona di tornare ad allungare. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 37-33 in favore dei Bianconeri. Il Gulliver torna in campo con grande determinazione e, difendendo con intensità, riesce a non subire canestri per ben 6 minuti, arrivando anche a un massimo vantaggio di 18 punti. Nonostante gli sforzi di Bastone, miglior realizzatore di Siena, per colmare il divario, il Gulliver mantiene saldamente il comando della partita. Negli ultimi minuti, Siena prova a riavvicinarsi, portandosi a -7 (74-67), ma non basta. Farias, con 8 assist, supporta l’attacco bianconero nel quarto, mentre i tiri liberi di Gatti chiudono definitivamente la partita. Grazie a questo successo, il Derthona sale a 8 punti in classifica, raggiungendo il Basket 7 Laghi Gazzada. Il prossimo impegno sarà domenica 16 marzo alle ore 18, sul campo della USE Empoli.

Gulliver Supermercati Derthona – Vismederi Costone Siena 77-67 (20-17, 37-33, 56-48)

Derthona: Fonio Fracchia ne, Fogliato, Lisini 3, Farias 13 (5 falli sub, 8 ast), Albertinazzi 9, Korlatovic 6, Aprile 2, Brizzi 8, Bellinaso 6, Gatti 10 (2/3 da due, 3/4 ai liberi) , Josovic 14 (7 reb), Cissè 6 (10 reb). All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Censurini.

Siena: Brocco ne, Massari ne, F. Paoli 15, M. Paoli 7, Banchi, Zeneli, Bruttini 5, Sebastianelli 11, Bastone 24, Torrigiani 5. All. Belletti.

Arbitri: Pirazzi e Scolaro.

Foto: PlayBasket.it