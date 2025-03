Ruba superalcolici al supermercato e non paga aggredendo un vigilante: arrestato

Tortona (AL) – Barbone milanese di 39 anni ruba al supermercato otto bottiglie di superalcolici, del valore di 120 euro nascondendole nello zaino e non paga. Anzi, arrivato alla cassa, ha aggredito l’addetto alla vigilanza del supermercato per guadagnare la fuga. È stato bloccato grazie all’intervento di altri addetti alla sicurezza del centro commerciale e poi arrestato dai Carabinieri che l’hanno accompagnato in carcere con l’accusa di rapina a disposizione dell’autoritàgiudiziaria. Sarà processato a fine giugno in Tribunale ad Alessandria.