Arrestato spacciatore albanese che deteneva cocaina per un valore di circa un milione di euro

Vercelli – Mercoledì scorso (ma la notizia è trapelata solo oggi) gli Agenti della Polizia di Vercelli hanno sottoposto un albanese di 27 anni, regolare in Italia e residente a Casale Monferrato, a perquisizione personale e veicolare, grazie alla quale è stata trovata una somma in contanti di 350 euro, oltre a panetti di cocaina nascosti nella sua auto. Pertanto, la perquisizione era estesa anche all’abitazione dove l’uomo vive con la moglie, senza trovare niente, ma a Casale Monferrato, dove risiede e ha affittato un appartamento, hanno trovato altra droga nascosta in camera da letto. Lì, nascondeva anche materiale per la pesatura e il confezionamento, sei panetti di cocaina dal peso complessivo di circa 10 chili, oltre alla somma in contanti di 1.200 euro. Sul mercato lo stupefacente recuperato dalla squadra mobile di Vercelli per ora vale 300.000 euro, ma trattato al dettaglio può costare anche mezzo milione. Pare inoltre che la cocaina trovata sia pura e di prima qualità, per un valore che potrebbe arrivare anche al milione di euro. Al termine dell’operazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale di Vercelli.