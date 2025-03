Calcio Serie A – Il Parma sempre in affanno strappa un pareggio a Monza

Monza (Monza – Parma 1-1) – Un passettino piccolo, un altro, verso la salvezza: ma che fatica per il Parma. A Monza finisce 1-1, perr un’altra rimonta che, stavolta, porta la firma di Angelo Bonny. Il suo gol, arrivato all’85’, è una perla rara che condensa potenza e classe, con la partecipazione della difesa del Monza. Ma sono più i meriti di Bonny che era entrato svogliato e che invece ha finito per decidere la partita. Chivu acciuffa il Lecce in classifica e allontana ancora l’Empoli, atteso a Torino stasera. Alla fine sono applausi per la banda crociata, salva grazie al 14esimo gol nell’ultimo quarto d’ora di partita. Staccata la Lazio. In questa speciale classifica il Parma sarebbe secondo. Ma è una soddisfazione che non porta punti. Non ci sono verdetti dopo i 95′ di Monza: ci sarà però la sosta che aiuterà Chivu a ricaricare le pile dei suoi attesi da un altro scontro salvezza. Alla ripresa toccherà al Verona di Zanetti misurare la temperatura di un Parma senza Hernani, ma con tanto bisogno di trovare punti per continuare a sperare.

Monza – Parma 1-1

Monza (3-5-2): 30 Turati; 13 Pereira, 4 Izzo, 33 D’Ambrosio; 19 Birindelli (72′ Ciurria),11 Castrovilli (72′ Akpro), 42 Bianco (86’Gagliardini),18 Zeroli (85′ Caprari), 77 Kyriakopoulos (80’Lekovic); 17 Keita, 47 Mota. In panchina Mazza, Pizzignacco, Palacios, Borson, Urbanski, Martins, Petagna, Vignato. All. Nesta.

Parma (4-3-3): 31 Suzuki; 14 Valeri, 5 Valenti, 46 Leoni (84′ Balogh), 15 Del Prato; 16 Keita, 8 Estevez (84′ Hernani), 10 Bernabè (80′ Ondrejka); 11 Almqvist (71’Bonny), 32 Pellegrino, 98 Man (63′ Haj). in panchina Corvi, Marcone, Camara, Heinaut, Lovik. All Chivu.

Gol: 60′ Izzo, 84′ Bonny.

Arbitro: Manganiello.

Foto: Virgilio Sport