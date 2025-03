Calcio Serie A – Un rigore non basta: il Genoa batte il Lecce

Genova (Genoa -Lecce 2-1) – Primo match della ventinovesima giornata di Serie A vede il Genoa battere 2-1 il Lecce a Marassi. A decidere la sfida è Miretti, che realizza una doppietta: in entrambi i casi, al 16′ al volo di destro e al 47′ con una girata in area, a servire l’ex Juve è Malinovskyi. Il fallo di mano di Matturro e il rigore di Krstovic (68′) riaprono la partita, ma Giampaolo non riesce a pareggiarla nel finale. Il Grifone blinda così la salvezza.Una doppietta che sa di salvezza: il 2-1 del Genoa sul Lecce firmato da Miretti avvicina l’obiettivo per la formazione di Vieira. Il protagonista assoluto è infatti l’ex Juve, e già a partire dal 16′: lancio morbido di Malinovskyi, trappola del fuorigioco saltata e destro al volo da pochi passi per il vantaggio della formazione di casa, che poco dopo però deve gestire il giallo di Martin, squalificato per la prossima partita di Torino con la Juventus. I salentini, intanto, non riescono a rendersi pericolosi e nel recupero arriva la doccia gelata: di nuovo sull’asse Malinovskyi-Miretti arriva il raddoppio, con l’ucraino ancora a fare da assistman per la doppietta che arriva con un movimento alla Pinamonti concluso di sinistro. La partita si riapre esattamente a metà ripresa, con il fallo di mano in area di Matturro e il rigore perfetto di Krstovic che spiazza Leali. Giampaolo prova altre carte, come quella di Banda nel finale, ma il pareggio non arriva. Con 35 punti, il Genoa si assicura virtualmente la salvezza. Resta a quota 25, invece, il Lecce, che rischia ora di essere superato dal Parma e agganciato dall’Empoli.

Genoa -Lecce 2-1

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (37′ st Norton-Cuffy), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli (27′ st Ekhator), Malinovskyi (11′ st Matturro ), Miretti (37′ st Onana); Pinamonti. In panchina: Siegrist, Sommariva, Barbini, Badelj, Carbone, Venturino, Nuredini, Papastylianou. All.: Vieira.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (12′ st Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (12′ st Kaba), Berisha; Pierotti (1′ st N’dri), Helgasson (37′ st Banda), Morente (1′ st Karlsson); Krstovic. In panchina: Früchtl, Samooja, Gaspar, Gabriel, Rafia, Ramadani, Rebic, Burnete. All.: Giampaolo.

Gol: 16′, 47′ Miretti (G), 23′ st (rig) Krstovic (L).

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Martin (G), Miretti (G), Berisha (L), Krstovic (L), Vasquez (G).

Foto: Rai News