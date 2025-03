Calcio Serie B – Modena: sconfitta di rigore

Castellamare Stabia (Juve Stabia – Modena 2-1) – Gli ospiti provano a rendersi pericolosi in avvio di partita con Santoro, che riesce a liberarsi e concludere l’azione, ma la palla termina sul fondo. Alla prima occasione utile i Gialloblù passano in vantaggio: Pierobon conquista il pallone su Palumbo, la sfera arriva a Peda, che innesca Candellone con un lancio. L’attaccante beffa la difesa avversaria e batte Gagno. Modena si porta al tiro nella parte centrale del primo tempo con Caldara, il cui destro finisce sull’esterno della rete. La Juve Stabia torna alla carica attorno alla mezz’ora di gioco, ma la formazione guidata da Mandelli regge. Al 64’ arriva il 2-0: Candellone riceve, evita Caldara e batte l’estremo difensore sul palo lontano. A metà secondo tempo Pagliuca opera una doppia sostituzione, inserendo Andreoni e Rocchetti. L’ingresso di quest’ultimo, però, si rivela sfortunato: al 74’ commette fallo su Vulikic in area, e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Palumbo non sbaglia e accorcia le distanze. Pagliuca manda in campo anche Meli, Louati e Baldi per gli ultimi minuti di gara. Il Modena ci prova con Caldara all’80’, con Caso all’84’ e con Bozhanaj nel recupero, ma la Juve Stabia resiste agli assalti avversari e torna alla vittoria.

Juve Stabia – Modena 2-1

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Quaranta; Floriani Mussolini (65’ Andreoni), Leone (78’ Meli), Pierobon (89’ Baldi), Fortini (65’ Rocchetti); Piscopo (89’ Louati), Candellone; Adorante. In panchina . Matosevic, Gerbo, Maistro, Mosti, Dubickas, Morachioli, Sgarbi. All.: Pagliuca.

Modena (3-5-2): Gagno; Caldara, Zaro, Vulikic; Magnino (63’ Bozhanaj) , Palumbo, Gerli (89’ Kamate), Santoro, Cotali (46’ Duca); Gliozzi (76’ Defrel), Pedro Mendes (63’ Caso). In panchina : Seculin, Bagheria, Beyuku, Botteghin, Cauz, Idrissi, Battistella. All.: Mandelli.

Gol: 10’ e 64’ Candellone (JS), 75’ rig. Palumbo (M).

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.