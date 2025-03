Calcio Serie B – Partita da sbadiglio, un gol annullato e un rigore parato: peggio di così si muore

Cesena (Cesena – Spezia 0-0) – Finisce a reti inviolate la sfida tra Cesena e Spezia. Primo tempo soporifero che non decolla: una punizione da fuori di Bandinelli e un colpo di testa per Esposito sono le uniche due occasioni create. Nel secondo tempo si accende la partita: al 25′ annullato un gol a Calò per un fallo prima della conclusione, dopo 5′ rigore per lo Spezia per un’uscita su Lapadula di Pisseri. Lo stesso numero dieci batte ma il portiere respinge in corner. Nel finale spinge il Cesena senza però trovare la via della rete. Un risultato che non serve allo Spezia in ottica promozione ma che aiuta il Cesena in corsa per i playoff.

Cesena – Spezia 0-0

Cesena (3-4-2-1): 33 Pisseri; 15 Ciofi, 19 Prestia, 26 Piacentini; 17 Adamo (82′ Ceesay), 35 Calò (85′ Mendicino), 30 Bastoni (74′ Tavsan), 13 Celia; 14 Berti (90′ Saric), 70 Francesconi; 9 Shpendi (82′ Russo). In panchina: Siano, Pieraccini, Donnarumma, Coveri. All. Mignani.

Spezia (3-5-2): 23 Chichizola; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 77 Bertola; 13 Reca, 25 Bandinelli (83′ Cassata), 80 Kouda (70’Candelari) 7 Elia (75′ Vignali) 8 Nagy (86′ Falcinelli); 10 Lapadula (82′ Di Serio), 9 P. Esposito. In panchina. Gori, Benvenuto, Ferrer, Giorgeschi, Aurelio, Colak. All.: D’Angelo.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Foto: Quotidiano Sportivo