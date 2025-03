Calcio Serie C – Un gol per tempo pareggio giusto

Solbiate Arno (Milan U23 – Pontedera 1-1) – Una gara priva di emozioni che si accende solo nel finale del secondo tempo quando entrambe le squadre provano a vincere. Il risultato appare giusto per quanto visto in campo. Dopo una prima frazione di gioco avara di occasioni, la partita si sblocca soltanto al 73′. Il Milan Futuro trova il vantaggio con Camporese, lesto a ribadire in rete un pallone respinto dal portiere Tantalocchi su un precedente tentativo. La reazione dei Granata arriva all’82’, quando Corona firma il pareggio, ristabilendo l’equilibrio nel punteggio. Nel finale entrambe le squadre tentano l’affondo decisivo, ma senza riuscire a cambiare le sorti della gara. Al triplice fischio, il tabellino segna 1-1, un risultato che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco.

Milan U23 – Pontedera 1-1

Milan U23 (4-4-2): 35 Reveyre; 15 Coubis, 44 Camporese, 4 Bartesaghi, 3 Bozzolan (70’Omoregbe); 41 Quirini, 23 Branca (81′ Minotti), 8 Alesi (75′ Sandri), 6 Malaspina; 20 Sia (62′ Ianesi),9 Camarda (81′ Magrassi). In panchina: Pittarella, Nava, Dutu, D’Alessio, Zukic, Magni, Hodzic, Vos. All Oddo.

Pontedera (4-2-3-1): 12 Tantalocchi; 7 Migliardi, 5 Martinelli,6 Moretti, 21 Perretta; 13 Scaccabarozzi, 27 Ladinetti; 11 Gaddini,15 Lipari, 16 Sala; 9 Italeng. In panchina: Calvani, Vivoli, Maggini, Espeche. All. Manichini.

Gol: 43′ Camporese, 82′ Corona.

Arbitro: Maccorin.

Foto: Il Sussidiario.Net