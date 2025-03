Donna di 56 anni strangolata a morte dal compagno di 52 anni, fratello dell’ex marito

Chignolo Po (PV) – Sabrina Baldini Paleni di 56 anni è stata strangolata a morte dal cognato, ora compagno, Franco Pettineo di 52 anni, fratello del suo ex marito. Il delitto s’è consumato giovedì sera nel corridoio della loro villetta acquistata insieme qualche anno prima a Lambrinia, frazione di Chignolo Po in Via Mariotto. Dopo aver commesso il delitto, l’assassino s’è allontanato a bordo della sua auto, una Dacia nera, facendo perdere le proprie tracce fino al pomeriggio di ieri quando i Carabinieri lo hanno fermato e condotto in caserma per l’interrogatorio. La donna, madre di due figli avuti dal precedente matrimonio, lavorava come operatrice socio-sanitaria in una Rsa a Casalpusterlengo. A lanciare l’allarme è stata la figlia della vittima, Selene, insospettita dal telefono della madre che squillava a vuoto. S’è recata a casa sua venerdì mattina verso le 9.30 facendo la macabra scoperta. Ha subito chiamato i Carabinieri che sono intervenuti prontamente trovando il cadavere della donna con gli abiti da giorno mentre l’abitazione non mostrava segni di effrazione. Evidenti sul collo i segni dello strangolamento e il medico legale ha presto confermato l’omicidio. Scattate immediatamente le ricerche, tutti i sospetti si sono concentrati sul compagno della vittima per cui i Carabinieri di Pavia si sono messi sulle sue tracce fino a quando non è stato individuato e fermato a Pandino, nel cremonese. Pettineo non ha opposto resistenza e si è lasciato accompagnare in caserma. Durante l’interrogatorio ha mantenuto il silenzio. In tarda serata, è stato disposto il suo fermo e il caso è stato trasferito alla Procura di Pavia per competenza territoriale.

Foto: “Prima Pavia”