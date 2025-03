Alessandria – L’Onorevole Andrea Del Mastro Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia è stato ieri in visita ad Alessandria per una visita al Tribunale e alle carceri cittadine, si è recato in Prefettura ma non è andato in Comune per salutare il Sindaco e gli esponenti della Giunta Comunale. È scattata la polemica e ieri sera il commento dei politici che hanno sottolineato il fatto che se la politica oscura le istituzioni “si perdono occasioni importanti”.

Foto: La Stampa