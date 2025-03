Non andate a Genova perché vi piombano gli alberi in testa

Genova – Dopo la morte di Francesca Testino, la donna di 57 anni che mercoledì pomeriggio verso le due e mezza è stata travolta e uccisa da una palma che è crollata in piazza Paolo Da Novi, alla Foce, stamane un pino marittimo di grosse dimensioni s’è abbattuto all’interno dei giardini Antonio Esposito, nel quartiere di Albaro. Il crollo è avvenuto in un momento in cui, per fortuna, anche a causa della pioggia, i giardinetti non erano frequentati. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale.