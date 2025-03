“Rapinatore ciclista” compie una spaccata nella notte alla profumeria Zimone e porta via l’incasso

Alessandria – Stanotte verso l’una un rapinatore ha sfondato la vetrina della profumeria Zimone, in Via Cesare Lombroso ad Alessandria portando via l’incasso, circa cento euro, per poi allontanarsi in bicicletta. Il rumore ha svegliato i resident fra i quali la signora Enza, sorella di Maria Paola della titolare della profumeria, che abita sopra e che si è subito affacciata alla finestra, ha visto il presunto rapinatore allontanarsi in bicicletta per poi dare l’allarme. Sul posto i Carabinieri che hanno iniziato le indagini per assicurare alla giustizia il malvivente.