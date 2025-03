Treni in tilt (come al solito) sulla Acqui – Ovada – Genova

Acqui Terme (AL) – Non c’è pace per i treni diretti a Genova (altro che celebrazioni per i 170 anni della Torino-Genova!) che interessano i pendolari dell’acquese, dell’ovadese e della Valle Stura. Dalle due di oggi pomeriggio alle nove della sera di domani si va in pullman. Infatti, per motivi incomprensibili – anche se Rfi fa sapere che sono in atto i soliti ed eterni lavori di manutenzione (?) – la circolazione dei treni sulla linea sarà sospesa tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. Rfi ha attivato un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. I treni tra Genova-Arquata e Novi Ligure non fermeranno a Sampierdarena e Rivarolo. Invece, sulla Torino-Genova, fino al 28 aprile, i Regionali 12170 delle 14:16 e 12178 delle 18:16 da Arquata, e i regionali 12171 delle 13:55 e 12179 alle 17:55 da Alessandria termineranno la corsa a Novi, a causa della sostituzione e della modifica dei deviatoi di Arquata.