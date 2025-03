Calcio Serie B – La Samp resiste in dieci e pareggia

Reggio Emilia (Reggiana – Sampdoria 2-2) – Due punti buttati dalla finestra: la Reggiana, sopra di due reti fino al minuto 67’, si fa riprendere dalla Sampdoria e vede scivolare via dalle mani una vittoria che sarebbe stata ossigeno puro (e meritata per quanto visto nel complesso, almeno fino a quel momento). Portanova al 33’ (tocco sottoporta dopo un cioccolatino di Vergara) e Gondo (60’) da mezzo metro dopo una grande giocata di Fiamozzi. La Samp accorcia con Niang a porta vuota: poco dopo, però, l’attaccante ex Milan rimedia il secondo giallo lasciando i doriani in dieci. La Samp spinge, e il neo entrato Sosa concede troppo spazio a Oudin che trova da dentro l’area il 2-2.Finisce con un punto a testa: settima gara di fila senza vittorie per i granata, che salgono a 32 punti, al pari della Sampdoria che rimane dentro la zona playout per gli scontri a sfavore con i granata (a Marassi la ‘Regia’ vinse 1-0).

Reggiana – Sampdoria 2-2

Reggiana (4-3-3): 22 Bardi; 15 Fiamozzi (62′ Sosa) , 13 Meroni, 44 Lucchesi, 17 Libutti; 5 Sarsanti, 16 Reinhart, 25 Ignacchiti (62’Kumi); 30 Vergara, 10 Vido (45′ Gondo), 90 Portanova. In panchina: Sposito, Nahounou, Orso, Rozzio, Kabashi, Cigarini, Marras, Maggio, Girma. All. Viali.

Sampdoria (3-4-2-1): 94 Cragno; 72 Veroli, 26 Altare, 2 Curto (46′ Coda); 18 Venuti (62′ Beruatto), 8 Ricci, 17 Moulensteen (46′ Yepes) 23 Depaoli (46’Berezynski); 33 Sibili, 20 Oudin; 19 Niang. In panchina: Chiorra, Ceppi, Benedetti, Sekulov, Vieira, Abuso. All. Semplici.

Gol: pt 33′ Portanova;st 60′ Gondo, 67′ Niang, 74′ Oudin.

Arbitro: Aureliano.

Espulsi: 40′ Niang.

Foto: Genova Today