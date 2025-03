Calcio Serie C – La Juve U23 lotta in dieci ma non riesce nell’impresa e vince il Latina

Latina (Latina – Juventus U23 3-2) – La Juventus Next Gen cade a Latina 3-2 nell’incontro valido per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio Francioni i giovani Bianconeri, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale in inferiorità numerica con la doppietta di Turicchia, subiscono la rimonta nei minuti finali. L’equilibrio si rompe però coi padroni di casa che passano in vantaggio con Rapisarda. Una prima frazione molto spezzettata che si conclude con il cartellino rosso per Puczka che a pochi secondi dal termine dei primi 45 minuti rimedia la seconda ammonizione della sua gara: Next Gen dunque in inferiorità numerica per la restante parte della gara. I giovani Bianconeri rientrano in campo dopo l’intervallo con il piglio giusto e dopo soli 3 minuti sfiorano il pari su azione d’angolo con la girata di testa di Scaglia respinta da Zacchi; la rete però è nell’aria e sempre su un calcio d’angolo battuto da Adzic si concretizza al minuto 51 con una splendida girata di Turicchia, subentrato a inizio secondo tempo assieme a Mancini, che sul primo palo anticipa tutti e infila l’1-1. E non finisce qui perché, in dieci contro undici, la squadra di Brambilla completa la rimonta ai danni del Latina e lo fa sempre con Turicchia che, con un tempismo perfetto, si inserisce in piena area di rigore, stacca in terzo tempo e di testa infila la doppietta personale e il vantaggio Bianconero. La retroguardia regge e respinge le conclusioni di Petermann e Ricciardi, ma non può nulla sulla deviazione di Improta su tiro di Zuppel che conferisce al pallone una traiettoria imprendibile per Daffara all’80’. Daffara che non può nulla neanche a due giri d’orologio dal 90’ quando Zuppel, di testa, trova la rete svettando in area di rigore. La Juventus Next Gen cade così a Latina dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale in inferiorità numerica con la doppietta di Turicchia ma soccombendo nei minuti finali.

Latina – Juventus U23 3-2

Latina: (3-4-1-2): 16 Zacchi; 20 Berman, 13 Marenco (64′ Petermann), 3 Vona (79′ Crecco); 7 Di Livio (79′ Ndoj), 6 Ciko (64′ Zuppel), 23 Gatto (64′ Bocic), 5 Rapisarda; 10 Riccardi; 93 Improta, 45′ Ekuban. In panchina: Civello, Basti, Ercolano, Saccani, Motolese, Cittadino, Seget, Scravaglieri, Polletta. All.Boscaglia.

Juventus U23 (3-4-3): 30 Daffara; 26 Gil, 23 Scaglia, 40 Villa (46’Turicchia); 45 Adzic, 5 Macca, 34 Turco (73′ Comenencia), 31 Puczka; 79 Semedo (46′ Mancini), 3 Afena- Gyan (70′ Citi), Cudrig (38′ Pietrelli). In panchina: Garofani, Scaglia, Poli, Amaradio, Guerra, Owusu, Perotti, Anghelè, Deme. All. Brambilla.

Gol: 14′ Rapisarda, 51′ Turicchia, 60′ Turicchia, 80′ Improta, 88′ Zuppel.

Arbitro: Gangi di Enna.

Espulsi: 44′ Puczka (JU23).

