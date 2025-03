Continuano da tre giorni le ricerche di Agnese Patriarca scomparsa da casa giovedì scorso

Borgo Fornari (GE) – Da tre giorni, cioè da giovedì 13 marzo, non si hanno notizie di Agnese Patriarca, 78 anni, di Borgo Fornari. La donna al momento della scomparsa indossava una giacca bianca lunga, una cuffia da piscina bianca e uno zainetto nero, come spiegato sul manifesto, affisso per le strade e diffuso sui social. Alle ricerche, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, partecipano anche i volontari di Smts (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana. Le ricerche sono in corso nelle zone di Busalla, Sarissola, Ronco Scrivia e del ponente genovese.