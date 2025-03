Quando hanno visto i Carabinieri due spacciatori stranieri hanno ingoiato le dosi di crack che volevano vendere e sono finiti all’ospedale

Collegno (TO) – Giovedì sera due pusher stranieri di 38 e 18 anni sono stati sorpresi dagli Uomini della Benemerita mentre cedevano la droga a due acquirenti a Collegno, in via Cesana, quartiere Terracorta. Alla vista delle forze dell’ordine, hanno ingerito alcune dosi nella speranza di risultare “puliti” durante la perquisizione. I due sono comunque stati trovati in possesso di contanti – il diciottenne con 120 euro e il trentottenne con 210 euro, sequestrati anche i cellulari in loro possesso, ritenuti strumenti utili alle indagini. A seguito dell’ingestione delle dosi, i due uomini sono stati portati in ospedale a Rivoli e messi di isolamento sanitario per accertare con esattezza la quantità di sostanza stupefacente ingerita. Quindi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Inoltre, il diciottenne dovrà rispondere anche del reato di falsa attestazione sull’identità personale a pubblico ufficiale, avendo dichiarato ai militari di essere minorenne. Gli acquirenti sono stati segnalati all’autorità prefettizia.