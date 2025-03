Calcio Serie A – L’Inter domina con un palo e due gol: non c’è scampo per l’Atalanta

Bergamo (Atalanta – Inter 0-2) – Nel posticipo della 29a giornata di Serie A l’Inter sbanca Bergamo vincendo 2-0 contro l’Atalanta. Al Gewiss Stadium, dopo un primo tempo in equilibrio che poteva sbloccarsi già al 7′ con Thuram che viene fermato dal palo, i Nerazzurri di Inzaghi passano nella ripresa con un colpo di testa di Carlos Augusto (54′) lasciato libero dalla difesa della Dea. Orobici che ci provano, ma giocano in inferiorità numerica dall’81’ per l’espulsione di Ederson (per doppia ammonizione per proteste) e cadono nel finale col gol di Lautaro (87′) che segna il ko definitivo. Nel recupero espulso anche Bastoni. Un successo che permette all’Inter di tentare la fuga in testa alla classifica sfruttando il pari del Napoli col Venezia, portandosi a +3 sugli azzurri e a +6 sull’Atalanta.

Atalanta – Inter 0-2

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (29′ st Samardzic), Hien, Kolasinac; Bellanova (14′ st Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (14′ st De Ketelaere), Lookman (38′ st Brescianini); Retegui (29′ st Maldini). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Comi. Allenatore: Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (21′ st Bisseck), Barella, Calhanoglu (45’+1′ st Asllani), Mkhitaryan (30′ st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (45’+1′ st Taremi), Lautaro Martinez (45’+1′ st Correa). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi. Allenatore: Inzaghi.

Gol: 9′ st Carlos Augusto (I), 42′ st Lautaro (I).

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Bellanova (A).

Espulsi: Ederson (A) al 36′ st per doppia ammonizione; Bastoni (I) per doppia ammonizione, Gasperini (A) per proteste.

