Egiziano aggredisce una donna in una via buia ma è bloccato e arrestato dai Carabinieri

Genova – È finito in carcere l’egiziano di 20 anni che ieri sera ha bloccato e palpeggiato per strada una donna di trent’anni che aveva notato sull’autobus dal quale erano scesi entrambi in una fermata del quartiere di Quinto. Solo grazie all’intervento di un’altra donna che ha sentito le sue urla ed è scesa in strada per aiutarla, s’è salvata mentre l’aggressore è scappato. I Carabinieri allertati col 112 si sono subito recati su posto e sono riusciti a bloccare e arrestare il cittadino egiziano che è finito in carcere a Pontedecimo con l’accusa di violenza sessuale.