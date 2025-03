Poliziotto ai domiciliari per tentata violenza sessuale

Voghera (PV) – Un agente di polizia di 34 anni, in servizio a Voghera, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti una donna di 38 anni. I fatti risalgono. La vicenda risale a una serata del dicembre scorso trascorsa in compagnia di amici in un locale tra Voghera e Salice Terme. La donna, si è ritrovata insieme a un’amica e a due ragazzi, tra cui il poliziotto di 34 anni, a trascorrere la serata insieme. Alla fine della serata, le due donne si sono separate, salendo su due auto diverse per essere riaccompagnate a casa. Mentre l’amica ha potuto rientrare senza problemi, la vittima s’è trovata ad affrontare una situazione inaspettata col poliziotto che durante il tragitto verso l’abitazione della donna avrebbe deviato svoltando in una strada laterale. A quel punto, avrebbe tentato un approccio sessuale nei confronti della donna, nonostante la sua opposizione e il suo rifiuto esplicito. La vittima, spaventata, è riuscita a far ritorno a casa a piedi e ha sporto denuncia pochi giorni dopo l’accaduto.