Calcio Serie C – L’Entella distrugge il Sestri nella ripresa

Chiavari (Virtus Entella – Sestri Levante 4-0) – È finito in goleada il derby del Comunale tra Virtus Entella e Sestri Levante, con i Biancocelesti che si sono imposti per 4-0 al termine di un match equilibrato, almeno nel punteggio, nel primo tempo e senza storia nella ripresa. Nella prima frazione, pur creando diverse occasioni, la Virtus Entella non è riuscita a trovare la via nella rete e, ad un passo dall’intervallo, anche il Sestri Levante ha avuto un paio di buone opportunità, non sfruttate.Tutto è cambiato al 48’, quando Castelli si è fatto trovare pronto alla deviazione sottomisura ed ha segnato il gol dell’1-0. Sette minuti dopo Castelli ha indossato i panni del rifinitore e Casarotto si è fatto metà campo palla al piede, per poi battere il portiere avversario. Sotto di due reti il Sestri Levante non è più stato in grado di riaprire la partita, nonostante il tifo incessante dei suoi sostenitori. Al 90’ e al 93’ Di Maio e Guiu Vilanova hanno quindi arrotondato il punteggio sul definitivo 4-0. Al triplice fischio è esplosa la festa della parte biancoceleste dei 4.223 spettatori presenti al Comunale. La Virtus Entella, a quota 71, resta prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Ternana, che ha vinto 3-0 a Ferrara contro la Spal; il Sestri Levante, invece, con 23 punti, è ultimo in classifica, appaiato al Legnago. Domenica prossima la Virtus Entella giocherà a Gubbio, mentre il Sestri Levante ospiterà al Sivori il Pescara.

Virtus Entella – Sestri Levante 4-0

Virtus Entella: Del Frate, Tiritiello, Karic, Castelli, Casarotto, Marconi, Parodi, Franzoni, Boccadamo, Di Noia, Bariti. In panchina: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Fall, Tiana, Corbari, Lipani, Di Mario, Costa, Ndrecka, Guiu, Portanova. All. Fabio Gallo.

Sestri Levante: Guadagno, Pane, Valentini, Brunet, Parravicini, Clemenza, Rosetti, Nunziatini, Podda, Montebugnoli, Primasso. In panchina: Sias, Fusco, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Di Giorgio, Fedele, Piu, Raggio. All. Alberto Ruvo.

Gol: 48′ Castelli, 55′ Casarotto, 90′ Di Maio, 90′ Guiu.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Ammoniti: 12′ Nunziatini (S), 14′ Parodi (E), 44′ Casarotto (E), 76′ Brunet (S).

Foto: Rai News