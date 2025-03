Dà fuoco all’appartamento e muore carbonizzato

Sestri Ponente (GE) – Questa notte verso le quattro un ragazzo di 29 anni in preda a un raptus distruttivo ha dato fuoco all’alloggio in cui abitava in Via Galliano n.7 con la madre di 54 anni. Lui è morto carbonizzato mentre altri tre, compresa la madre, sono rimasti intossicati. Inutili i tentativi della madre di domare le fiamme, all’arrivo dei pompieri il ragazzo era già deceduto. La donna è stata poi portata in codice rosso al San. Soccorse anche altre tre persone, rimaste lievemente intossicate e portate in codice giallo dai medici del 118 al pronto soccorso del Villa Scassi. L’incendio è stato domato in un paio d’ore ma nel frattempo le fiamme hanno devastato l’appartamento, poi risultato inagibile. Durante le operazioni tutti gli altri residenti sono stati fatti evacuare dalle proprie abitazioni per poi rientrare terminata l’emergenza. Sul posto anche la polizia locale, che durante l’intervento ha chiuso Viale Canepa alla circolazione. Presente anche la Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico evento.