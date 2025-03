Muratore precipita da un tetto e finisce in prognosi riservata ad Alessandria

Caniglie (AT) – Stamane un muratore di 34 anni di origine albanese è precipitato dal tetto di una casa dove stava lavorando. A soccorrerlo sono stati i suoi colleghi che lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato poi trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso. La prognosi è riservata. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.