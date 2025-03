Scontro fra due auto: due i feriti di cui uno in codice rosso

Vercelli – È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le cinque alle porte della città. Due auto si sono scontrate vicino al distributore che si trova sulla provinciale 011 per San Germano e Santhià. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118, l’elisoccorso e una pattuglia della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’elisoccorso del 118 atterrato in un campo a lato della provinciale ha trasportato uno dei feriti (un uomo di 43 anni, in codice rosso) all’ospedale di Novara, mentre il secondo è stato estratto dall’abitacolo e trasportato al Pronto soccorso del Sant’Andrea. La strada è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. I Carabinieri, fermi all’altezza di Cascine Stra’, hanno deviato il traffico in direzione di Sali.