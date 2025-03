Truffa Pnrr: principale indagato un imprenditore di Alessandria

Alessandria – Fin dalle prime ore di questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia hanno eseguito diverse perquisizioni tra le province di Pavia, Milano, Vercelli e Alessandria.

Si tratta di un’indagine che vede coinvolte sette persone tra imprenditori, pubblici amministratori e responsabili di uffici pubblici, a vario titolo, per i reati di corruzione, falso, peculato, indebita destinazione di denaro, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato.

Il principale indagato è un imprenditore di Alessandria che, grazie alla connivenza di pubblici ufficiali, ha ottenuto l’affidamento di numerose commesse pubbliche, finanziate anche con fondi provenienti dal Pnrr, in violazione di plurimi reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli investigatori, sotto stretto coordinamento del Procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone, hanno provveduto al sequestro e all’acquisizione di materiale e documentazione presso i domicili degli indagati e le sedi delle rispettive società, nonché presso gli Enti Locali dove sono in corso accertamenti sulla regolarità delle operazioni di affidamento degli appalti e sub-appalti, degli stati avanzamento lavori e della loro relativa liquidazione.

Tra gli appalti, quello di Pavia (oltre al cantiere di piazza della Vittoria è interessato anche l’appalto relativo al rifacimento del viale Lunge Ticino di Giussago (PV), Certosa di Pavia (PV), Vidigulfo (PV), Torrevecchia Pia (PV), San Vittore Olona (Ml), Parabiago (Ml), Gaggiano (Ml) e Bargo Vercelli (VC).