Auto capovolta, occupanti all’ospedale

Vercelli – Stanotte verso le tre una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta in Corso Salamano per un incidente stradale con una vettura che è finita capovolta dopo aver urtato un’altra macchina. All’arrivo dei soccorsi gli occupanti erano già fuori dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi prima di trasportarli al pronto soccorso. In seguito i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza sia la vettura che l’ area interessata. Presenti anche pattuglie della Polizia e Carabinieri per i rilievi.